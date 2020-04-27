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Futbol UEFA'dan federasyonlara 236,5 milyon euro destek

UEFA'dan federasyonlara 236,5 milyon euro destek

Futbol

UEFA'dan federasyonlara 236,5 milyon euro destek

UEFA, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon euro yardım yapıldığını açıkladı.

27 Nisan 2020, Pazartesi 19:41 Son Güncelleme:
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon euro destek sağlandığını belirtti.

Corona virüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.

AA


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