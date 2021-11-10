UEFA'dan Galatasaray'a meşale cezası
UEFA, Marsilya - Galatasaray maçında misafir tribününde yakılan meşalelerden dolayı sarı-kırmızılı kulübe 50 bin euro para cezası verdi. Ayrıca Galatasaray, Avrupa'daki ilk iki deplasman maçına taraftar götüremeyecek.
10 Kasım 2021, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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Avrupa Ligi Grup maçında Marsilya ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Komitesi, Galatasaray’a 50 bin Euro para ve iki deplasman maçında taraftara bilet satmaka kararı vermişti. Galatasaray, karara itiraz etti. Ancak UEFA Temyiz Komitesi, Galatasaray'ın şikayetini reddetti.
Buna göre Galatasaray'ın 50 bin Euro'luk para ve iki deplasman maçında taraftarlara bilet satamama cezası onaylandı. Galatasaray ayrıca 8 bin Euro da statta verdiği hasarlar için ceza ödeyecek.
Galatasaray, grupta oynayacağı Lazio maçıyla beraber ikinci tura yükselmesi durumunda deplasmanda oynayacağı maça seyirci götüremeyecek.