UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sırasında yaşanan skandal soruşturma konusu oldu. Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura potuna yanlışlıkla Man United eklendi ve rakip olarak çekildi.

İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Pot yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi Man City oldu. Sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura potuna Man United'ın atılamadığı görüldü. Bu durum, Madrid'in çekebileceği rakipler arasında United'ın yer almamasına yol açtı.

Skandal hatalar üzerine yeniden tekrarlanan kura çekiminde eşleşmeler belli olurken, UEFA’nın bu durumu mercek altına aldığı ortaya çıktı. Manchester Evening News’in haberine göre UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi kura çekimine soruşturma başlatıldı.

Manchester United’ın ise kuraya henüz itiraz etmediği, ortaya çıkan durum için öncelikle UEFA tarafından konuya getirilecek açıklamayı beklediği ifade edildi. Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplere soruşturma açmasıyla bilinen UEFA, bu kez ise kendi hatasını soruşturmak zorunda kaldı.

Milliyet Skorer