Futbol Uğurcan Çakır, Sörloth ile olan fotoğrafını paylaştı

Uğurcan Çakır, Sörloth ile olan fotoğrafını paylaştı

Futbol

Uğurcan Çakır, Sörloth ile olan fotoğrafını paylaştı

Türkiye, İspanya'da oynanan maçta Norveç'i 3-0 mağlup etmesinin ardından kalecimiz Uğurcan Çakır, eski takım arkadaşı Alexander Sörloth için bir paylaşım yaptı.

28 Mart 2021, Pazar 09:58 Son Güncelleme:
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Milli takımın kalecisi Uğurcan Çakır, Norveç maçında kalesini gole kapatmasının ardından rakibin en etkili oyuncusu ve eski takım arkadaşı Alexander Sörloth ile formasını değiştirdi. Maç sonu Sörloth ile samimi bir şekilde sarıldığı fotoğraflara yansıyan Uğurcan, Norveçli golcü ile bu karesini sosyal medyadan 'Güzel anılar, farklı duygular' ifadeleriyle paylaştı.

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