Ukrayna, Batı'nın sınırları yakınında tatbikat yapan Rus birliklerinin her an işgal için harekete geçebileceği uyarılarına rağmen hava sahasını uluslararası seyahatlere açık tutma sözü verdi.

Ukrayna altyapı bakanlığı, Hollandalı taşıyıcı KLM'nin ülkeye uçuşları askıya alan ilk büyük havayolu haline gelmesinden bir gün sonra, 'Ukrayna üzerindeki hava sahası açık kalmaya devam ediyor ve devlet havayolları için riskleri önlemek için çalışıyor' açıklamasında bulundu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi tehdidinin "yakın" olduğunu ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltması için bunun haklı bir neden olduğunu söyledi.

Blinken'in açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, en büyük düşmanın "panik" olduğunu belirterek sükûnet çağrısı yapmasının ardından geldi.

10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Rusya, Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla asker bulunduruyor. Ancak Moskova, işgal planlarını yalanlıyor.

Gizli Servis, Pentagon ve CIA raporları, saldırının 16 Şubat Çarşamba günü başlayacağını işaret ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz salı günü son bir çaba Putin’le Moskova’da görüşecek.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Rus birlikleri ise sınır hattında saldırı pozisyonu alıyor. Rus askeri sayısı 1 ayda 110 binden 150 bine çıktı. Donetsk’teki 32 bin ayrılıkçı Rus savaşçısına geçen hafta 7 bin ton yakıt, havan topu ve cephane takviyesi yapıldı. Kırım’a 10 bin yeni asker kaydırıldı. Rusya’nın Karadeniz filosuna ait 6 amfibik çıkarma gemisi içindeki askerlerle birlikte Ukrayna’nın Odessa limanı açıklarında beklemeye geçti. Rusya’nın 2840 tankına karşılık, Ukrayna’nın 858 tankı var.





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