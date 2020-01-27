Ülkeler ve sembolleri testi

Dünyanın en ünlü sembolleri şehirleri simgeliyor. Bunlar bazen bir köprü, bazen bir anıt, bir meydan ya da tarihi bir yapı olabiliyor.

Bunlardan en ünlü olanları; Özgürlük Anıtı, Burj Khalifa, Louvre Piramidi, Machu Picchu Antik Şehri, Tac Mahal, Voskresenia Khristova Kilisesi , Eyfel Kulesi, Kolezyum ve daha fazlası...

Peki ülkeleri simgeleyen en ünlü sembollerin nerede olduğunu biliyor musun?

Bilgine güveniyorsan, teste bekliyoruz!