Ülkeler ve sembolleri testi
Ülkeleri simgeleyen sembollerin nerede olduğunu biliyor musun?
Dünyanın en ünlü sembolleri şehirleri simgeliyor. Bunlar bazen bir köprü, bazen bir anıt, bir meydan ya da tarihi bir yapı olabiliyor.
Bunlardan en ünlü olanları; Özgürlük Anıtı, Burj Khalifa, Louvre Piramidi, Machu Picchu Antik Şehri, Tac Mahal, Voskresenia Khristova Kilisesi , Eyfel Kulesi, Kolezyum ve daha fazlası...
Peki ülkeleri simgeleyen en ünlü sembollerin nerede olduğunu biliyor musun?
Bilgine güveniyorsan, teste bekliyoruz!