Ümit Karan ve 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesinde dün yapılan Kovid-19 testlerinin ardından teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. İzolasyona alınan Karan ve futbolcunun tedavilerine başlandığı bildirildi.

AA