Ümit Karan ve 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan ve 1 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
08 Mayıs 2021, Cumartesi 13:38 Son Güncelleme:
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Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesinde dün yapılan Kovid-19 testlerinin ardından teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. İzolasyona alınan Karan ve futbolcunun tedavilerine başlandığı bildirildi.
AA
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