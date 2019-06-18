Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki santraforun transferi konusunda Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Nimes ile anlaşmaya varıldı. Fransa doğumlu Türk oyuncu Umut ile 3 1 yıllık sözleşme imzalandı. Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut’un piyano çaldığı görüntülere yer verildi.

Nimes’in Ligue 1’e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2’nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.

AA