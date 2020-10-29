Üniversite öğrencileri dikkat! Burs ve kredide son 6 gün

Türkiye’de 10 milyon yükseköğretim öğrencisi var. Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin eğitimlerini rahat sürdürebilmeleri için burs ve kredi alabilmeleri çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek.

Bilgiler doğru olmalı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Özel durum beyanı

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Şehit/gazi çocukları, şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi, hem annesi hem de babası vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olanlar ve milli sporcular özel durum kapsamına giriyor.

7/24 destek sunuluyor

Başvuru ekranında özel durum beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek. Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal Iletişim Merkezi (444 0 472 nolu hat) ile resmi Twitter destek hesabı üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabilir.

Her ay en az 550 lira

Geçtiğimiz öğretim yılında lisans ve önlisans öğrencilerine aylık 550 lira ödeme yapılıyordu. Öğrenim kredisi yüksek lisansta 1.100 lira, doktorada ise 1.650 lira olarak uygulanıyordu. Yeni dönemde burs ve kredilere zam yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı. Bu arada geçmiş dönemlerde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim ve burs kredisi borcu olanlar için kolaylık sağlayacak torba yasa teklifi Meclis’te görüşülüyor. Buna göre, KYK borçlarının yapılandırılması planlanıyor.







