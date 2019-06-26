Üniversiteliye 3 ayda 2.600 TL

Üniversiteli öğrencilere yaz dönemi boyunca asgari ücret ve sigortalı çalışma hakkı tanıyan Sosyal Çalışma Programı’na (SÇP) başvurular başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İş Kurumu (İşkur) tarafından yürütülen programa 3 gün boyunca yani 28 Haziran’a kadar İşkur’un internet sitesinden başvuru yapılabilecek. Her bir gün için 67.36 TL ödeme alacak olan gençlerin eline üç ayda yaklaşık 2 bin 600 lira geçecek.

SİGORTASI YATACAK

Program, temmuz, ağustos ve eylülde 3 ay süreyle düzenlenecek. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği programda öğrenciler çalıştıkları süre boyunca emekliliklerine etki edecek şekilde sigortalı görünecek. Yani sağlık dahil emeklilik primleri de yatırılacak. Böylece gençlerin ilk kez sigorta girişi de yapılmış olacak.

HAFTADA 3 GÜN

Öğrenciler; kültürel mirasın restorasyonu, doğanın korunması, kütüphanelerin bakımı, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında haftada en fazla 3 gün çalışacak. Programlardan bu yaz döneminde ‘en fazla 39 gün’, öğrencilik hayatı boyunca ‘toplam 90 gün’ yaralanılabilecek. Günlük çalışma süresi yarım saati dinlenme olmak üzere 8 saat olacak. Örneğin; 8 Temmuz’da programa başlayıp pazartesi, salı ve çarşamba günleri çalışan biri temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 TL net ödeme alacak.

İŞGÜCÜ PİYASASI OLUŞACAK

Programın gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından birisi olacağını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenen program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerinde cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak” dedi.

İŞ TECRÜBESİ OLACAK

Program sayesinde öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklarını dile getiren Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Temmuz itibarıyla başlayacak program ile üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.”

İŞTE MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

İŞKUR'A KAYIT ZORUNLU

1 - Sosyal Çalışma Programı’na kimler katılabilir?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler de programa katılabilecek.

2 - Başvurular nereden yapılır?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir. 28 Haziran’a kadar başvuru yapılması gerekiyor.

3 - Başvurabilmek için İşkur’a kayıt olmak zorunlu mudur?

İşkur’a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerekmektedir.

EN FAZLA 3 PROGRAM

4 - Tüm programlara başvurmak mümkün müdür?

Her bir öğrencinin bir yaz döneminde en fazla 3 programa başvuru hakkı bulunuyor. Öğrenciler, diledikleri ildeki programa başvurabilirler. İkamet edilen veya öğrenim görülen il olması şartı aranmaz.

5 - Katılımcılar nasıl seçilecek?

Katılımcılar kura/liste/noter kurası ile belirlenir. Başvuru yapılan programlar arasında kontenjanına göre başvuru sayısı az olan programa yerleştirme yapılır.

6 - Ödemeler ne zaman yapılacak?

Kamu kurumu, hak edişlere ilişkin belgeleri ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın 7’nci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edecek. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü belgelerin tesliminden itibaren 7 gün içinde inceleme yaparak oluşan giderleri kurum hesabına aktaracak. Sonrasında öğrencilere ödeme yapılacak.

BURSLAR KESİLMEZ

7 - Programa katılanların KYK bursları veya öğrenim kredileri kesilir mi?

Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekiyor.

8- İzin hakkı var mı?

Katılımcıların programa devam zorunlulukları var. Ancak yüklenicinin onayı olması kaydıyla 5 güne kadar mazeret göstererek programa katılmama hakları bulunuyor. Katılımcılara bu günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

9 - Başvuranlar için bölüm ayrımı var mıdır?

Hayır, bölüm ayrımı bulunmaksızın bütün öğrenciler başvurabilir.