Üniversiteyle iş garantili kurslar

Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 13. Yani 4 milyon 202 bin işsiz var. Halen 4 gençten 1’inin işi yok. Aynı zamanda 4 işsizden 1’i üniveriste mezunu. İşsizliği düşürmek için hem kamu hem de özel sektör yoğun gayret gösteriyor. Özellikle genç ve üniversite mezunu işsizlere çare olmak için kamu Türkiye İş Kurumu (İşkur) ve yerel yönetimler (belediyeler) üzerinden iş garantili kurslar düzenliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İşkur tarafından düzenlenen eğitim programları çerçevesinde yüzlerce kişi iş sahibi oluyor. işkur’un bu kurslarına ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans veya yüksek lisans mezunu işsizler başvuru yapabiliyor. İşsiz adayların işkur kurslarına başvurabilmeleri için ilk olarak İşkur’a kayıt olmaları gerekiyor. İşkur, işbaşı eğitim programlarına başvuran kişilerde kursların niteliklerine göre belirli bir yaş şartı ve öğrenim durumu arayabiliyor. Programın başladığı tarihte SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışanlar başvuru yapamıyor.

HANGİ ALANDA AÇILIYOR?

Türkiye geneline İşkur tarafından düzenlenen sekreter, aşçı, kuaför, satış danışmanı, yazılım destek uzmanı, ön muhasebeci, hasta danışmanı, büro memuru ve pazarlamacı gibi pek çok sektörde kurslar veriliyor. Bu kurslara katılan kişilerin kursa devam zorunluluğu var. İşsizler bu kurslara 2 yıl içinde en fazla 320 gün katılabiliyor. Kursiyer, İşbaşı Eğitim Programı’nı bitirdikten sonra Kurs Katılım Belgesi alıyor. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne başvurulabilir.

SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

-Yeni bir iş öğrenmek meslek edinmek isteyenler, kendini yeni bir işte deneme fırsatı yakalamak isteyen üniversiteliler için okul sonrası ücretli staj avantajı,

-Kurs bitiminde işverenin en az 2 ay içinde işe alma zorunluluğu ve bu sayede en az 2 ay sigortalı çalışma fırsatı,

-Ağır tehlikeli (aşcılık, boyacılık) gibi işlerde sertifika sahibi olmak,

-Kurs süresince Genel Sağlık Sigortası ile sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanları bulunuyor.

YAZ TATİLİNDE ÇALIŞMA İMKANI

İşkur, ilk defa bu yaz tatilinde üniversiteli gençlere yönelik özel bir program uygulamaya koydu. Üniversiteli gençler yaz tatilinde (temmuz, ağustos, eylül), Sosyal Çalışma Programı’na katılarak hem deneyim elde edecek hem de programa katıldıkları her gün için günlük 67.36 lira ücret alacak.

Kültürel mirasın restorasyonu, kütüphanelerin bakım ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında tercihlerin yapıldığı programla gençler, emekliliğe sayılacak şekilde uzun vadeli sigortalı gösterilecek.

HARÇLIK DA ÖDENİYOR

İşkur, kurs programlarına katılan öğrencilere aynı zamanda harçlık da veriyor. Kurslara haftanın 6 günü devam eden kişilere, günlük 77.7 lira, aylık ise 2020 lira (asgari ücret) harçlık ödeniyor.

İşsizlik sigortasından faydalanan kişiler buna ek olarak kurs geliri de sağlamış oluyor. Ayrıca kurslara katılanların işsizlik sigortası da İşkur tarafından ödenmeye devam ediyor. Kurslardan geçerli bir neden olmadan çıkanların işsizlik maaşları ve kurs gelirleri ödenmiyor.

BELEDİYELER UMUT KAPISI

■Yerel yönetimler tarafından açılan iş garantili kurslar da üniversite mezunları için umut kapısı. Belediyelerin açtığı meslek edindirme kurslarında bilişim teknolojilerinden el sanatlarına kadar pek çok alanda ücretsiz eğitim ve sertifika veriliyor. Türkiye genelinde çok sayıda il, ilçe ve belde belediyesi tarafından verilen kursların içinde en kapsamlısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (İSMEK).

■İSMEK İstanbul’un 40 ilçesinde, 242 eğitim merkeziyle, 40 alan, 307 branş ve 752 eğitim programıyla hizmet veriyor. 1996’da başlayan İSMEK kurslarında bugüne kadar 3 milyon kişi eğitim aldı. Eğitim alanlardan 12 bin 537 öğrenci iş sahibi oldu. 2018-2019 eğitim döneminde ise (Ocak 2019 sonuna kadar) 1063 öğrenci istihdam edildi. Halen eğitim alan 250 bin 796 kişinin yüzde 44.23’ü yani 110 bin 654 kişi lisans, önlisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış kişilerden oluşuyor.