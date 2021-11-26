İtalyan Hükümeti Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afgan vatandaşı Şarbat Gula'nın ülkenin başkenti Roma'ya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Şarbat Gula, 1985'te Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir mülteci kampındayken Steve McCurry tarafından çekilmiş bir fotoğrafının National Geographic'in kapağında yer almasıyla ünlendi.

TAHLİYE PROGRAMIYLA GETİRİLDİ

Gula, Afganistan ve halkının o sırada içinden geçmekte olduğu tarihteki değişimleri ve çatışmaları sembolize etmeye devam etti ifadelerine yer verilen açıklamada, geçen Ağustos olaylarından sonra Gula'nın ülkesini terk etmesi için sivil toplum ve Afganistan'da çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından İtalyan hükümetine iletilen yardım talebinin olumlu karşılandığı ve Afgan vatandaşları için yürürlükte olan daha geniş çaplı bir tahliye programı kapsamında Gula'nın başkent Roma'ya getirildiği belirtildi.