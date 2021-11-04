Kültür & Sanat Ünlü filmin hiç görülmemiş sahneleri NFT ile satılacak

Ünlü filmin hiç görülmemiş sahneleri NFT ile satılacak

Kültür & Sanat

Ünlü filmin hiç görülmemiş sahneleri NFT ile satılacak

Dünyaca ünlü Oscar'lı yönetmen Quentin Tarantino, klasik haline gelen Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminin bugüne kadar görülmemiş yedi sahnesini NFT olarak satışa çıkaracak.

04 Kasım 2021, Perşembe 14:12 Son Güncelleme:
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Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, 1994 yapımı sinema klasiği olan Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminin şimdiye dek görülmemiş yedi sahnesini NFT olarak satışa çıkarıyor. NTV'de yer alan habere göre, 58 yaşındaki Amerikalı yönetmen, kripto para dünyasına girdiğini duyururken, John Travolta ve Uma Thurman’ın başrollerde yer aldığı filmine dahil etmediği yedi sahneyi, dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea’da satacağını açıkladı. 

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ 7 ÖZEL SAHNE

Yeni girişimle ilgili konuşan ünlü yönetmen, “Pulp Fiction'ın bu özel sahnelerini hayranlarına sunmaktan dolayı heyecanlıyım." dedi. Bugüne dek görülmemiş yedi özel sahnenin yanı sıra açık artırmada Pulp Fiction'ın kesilmemiş ilk el yazısı senaryoları ve Tarantino’dan ‘film ve yaratıcısı hakkında ortaya çıkarılan sırlar’la ilgili yorum da yer alacak.

BEKLEME LİSTESİNE ALINDILAR

NFT satışı tanıtımında, “Eşsiz, daha önce görülmemiş, kamuoyu önüne çıkacak sanat eseri” ifadeleri kullanıldı.

NFT’lerin açık artırmasının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı, ancak satış sitesinde, teklif veren kullanıcılar bekleme listesine alındı.

Pulp Fiction, 2019’da 25’inci yılını kutladı. Tarantino’ya En İyi Senaryo Oscar’ını kazandıran film, gösterildiği dönemde 200 milyon dolar hasılat elde etti.


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