Ünlü grup Coldplay yeni albümünü mektup ve gazete ilanıyla duyurdu

Uzun süredir sesi çıkmayan İngiliz grup Coldplay yeni albümüyle hayranlarını sevindirmeye ve hasret gidermeye hazırlanıyor. Ancak Coldplay albüm haberini şimdilerde görmeyi beklemediğimiz bir şekilde duyurmayı tercih etti...

Yeni albüm çıkaracaklarını bir hayranına yazdığı mektupla duyuran İngiliz rock grubu Coldplay, bu kez de şarkı listesini yerel bir gazeteye verdiği ilanla paylaştı.

Grup 22 Kasım’da piyasada olacak. Sunrise ve Sunset isimlerini taşıyacak albümleriyle ilgili haberi tüm üyelerinin imzaladığı bir mektupla hayranlarına duyurmuştu. Mektubu alan hayranlar işletildiklerini düşünmüşlerdi ancak durumun gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.

Coldplay üyeleri dört yıl aradan sonra ‘çıkarmaya hazırlandıkları albümün şarkı listesini Kuzey Galler’de yayın yapan Daily Post gazetesine bir ilan vererek duyurdular...