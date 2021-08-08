Ünlü ismin acı günü!

Son olarak ‘Avlu’ isimli dizide yer alan Ayça Damgacı, babasını kaybetmenin verdiği açıyla parçalandı. Damgacı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Tatlı ‘swiss boy’, #patrida filminin jön prömiyesi, babamız İsmet Damgacı’nın cenazesi 8 Agustos Pazar günü Levent Camii’nde olacak. Baş sağlığı dileyen, arayan, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler."



