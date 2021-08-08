Magazin Ünlü ismin acı günü!

Ünlü ismin acı günü!

Magazin

Ünlü ismin acı günü!

‘Gece’, ‘O Hayat Benim’ ve ‘Avlu’ gibi projelerde yer alan oyuncu Ayça Damgacı, sosyal medya sayfasından acısını takipçileriyle paylaştı. Ayça Damgacı, babasını kaybettiğini açıkladı.

08 Ağustos 2021, Pazar 15:07 Son Güncelleme:
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Son olarak ‘Avlu’ isimli dizide yer alan Ayça Damgacı, babasını kaybetmenin verdiği açıyla parçalandı. Damgacı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Tatlı ‘swiss boy’, #patrida filminin jön prömiyesi, babamız İsmet Damgacı’nın cenazesi 8 Agustos Pazar günü Levent Camii’nde olacak. Baş sağlığı dileyen, arayan, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler."


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