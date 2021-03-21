Magazin Ünlü oyuncu Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Usta sanatçı Ayla Karaca (87) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ayla Karaca’nın ölüm haberini ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

21 Mart 2021, Pazar 14:30 Son Güncelleme:
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"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, koronavirüs nedeni ile vefat etti. Ayla Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir’de 87 yaşında vefat etti.

Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.


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