Ünlü oyunculardan, ırkçılığa karşı belgesel geliyor

NTV'de yer alan habere göre, Apple, hayat geçireceği iki belgesel hazırlığında olduğunu duyurdu. Her iki bölümde de geçmişte yaptıklarıyla bugüne ışık olan siyahi oyuncuların çalışmaları izleyiciyle buluşacak. Belgesellerden birinde oyuncu Halle Berry, diğerlerinde ise Jamie Foxx ve Kevin Hart gibi isimler rol alacak. Apple henüz projenin gösterim tarihini açıklamadı.

İki bölüm halinde yayınlanacak olan belgesellerin ilkinde Hollywood'daki siyahi kadın oyuncuların çığır açan işlerini konu alacak. Number One on the Call Sheet: Black Leading Women in Hollywood adlı bölümün yapımcılığını Bassett ve Berry, yönetmenliğini ise Shola Lynch yapacak.

İkinci bölümde ise siyahi erkek oyuncuların deneyimleri konu alınıyor. Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood isimli bölümün yönetmenliğini Reginald Hudlin üstleniyor.