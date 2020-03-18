Kültür & Sanat Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti

Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu tiyatro ve sinema sanatçısı Suat Ülhan (71) hayatını kaybetti.

18 Mart 2020, Çarşamba 23:34 Son Güncelleme:
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Suat Ülhan, Üvey Baba dizisinde Süleyman'ı, Süper Baba'da fırıncı Musti'yi canlandırmıştı.

Sanatçının cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Cami'inden kaldırılacak.

Acı haberi ünlü sanatçı Genco Erkal duyurdu...


Suat Ülhan kimdir?

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