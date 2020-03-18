Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti
Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu tiyatro ve sinema sanatçısı Suat Ülhan (71) hayatını kaybetti.
18 Mart 2020, Çarşamba 23:34 Son Güncelleme:
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Suat Ülhan, Üvey Baba dizisinde Süleyman'ı, Süper Baba'da fırıncı Musti'yi canlandırmıştı.
Sanatçının cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Cami'inden kaldırılacak.
Acı haberi ünlü sanatçı Genco Erkal duyurdu...
https://twitter.com/DOSTLARTIYATRO/status/1240353488976183299?s=20
Suat Ülhan kimdir?
TV dizisi olarak 1998 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan 'Üvey Baba' adlı dizide canlandırdığı 'Süleyman' karakteriyle tanındı. Yine Tv dizisi Süper Baba'da, Fırıncı Musti karakterini canlandıran oyuncu İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Agop, Baba Evinde Antrenör, Bir Aşk Uğrunada Reşit, Deli Yürekte Usta, Çarli dizisinde ise Tamirci karakterlerini canlandırmıştır....