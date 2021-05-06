Ürünlerinin fiyatı dudak uçuklatıyor: Lüks moda markası Louis Vuitton hakkındaki gerçek
Lüks moda markası Louis Vuitton'nun ürünleri tüm dünyada binlerce dolara satılıyor. Peki bu marka nasıl oldu da bu günlere gelebildi? Görünen o ki Fransa Kraliçesi Eugenie, Louis Vuitton'nun kurulmasına ve günümüz modasına yön vermesine yardımcı olmuş.
06 Mayıs 2021, Perşembe 10:35 Son Güncelleme:
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Fransız İmparatoru Napolyon'un eşi Kraliçe Eugenie, 19. Yüzyılda modaya yön verdi. Özel terzisi Charles Worth'a diktirdiği krinolin denilen eteği kabarık ve fiyonklarla tutturulan elbisesiyle büyülüyordu. Ancak Sri Lanka'dan İspanya'ya Paris'ten Süveyş Kanalı'na kadar pek çok ülkeyi seyahat eden Kraliçe Eugenie, elbiselerinin kırışmasını kendine dert etti! Kıyafetlerinin taşınması için sarayına özel bir bavul tasarımcısı istedi. O isim, bugün Louis Vuitton'un sahibinden başkası değildi. Marangozluk yapan ailesini Jura'daki köyünde bırakan Louis, Kraliçe Eugenie'nin özel sandık üreticisi ve düzenleyicisi statüsüne erişti.
Kraliçe Eugenie
TASARIMCISINI ZENGİN ETTİ
Takvim'de yer alan habere göre, yaptığı dikdörtgen sandıklar sayesinde kıyafetlerini bozulmadan taşıyabilen Eugenie, emeklerinden ötürü Louis'i zengin etti!
Napolyon, 17 yıl oturduğu tahttan indirildi. Ancak tasarımlarıyla Avrupa sosyetesinin vazgeçilmezi olan Louis Vuitton bir moda devi haline geldi. Günümüzdeki marka değeri 51.7 milyar dolara kadar yükseldi.