10 yıldır düğünler dışında da, kurumsal davetlerin, doğum günü partilerinin ve her türlü kutlamanın gerçekleştiği mekan, artık bahçelerini ve kapalı davet mekanlarını sanatsal dokunuşlar ve malzemelerle yenileyerek, farklı bir konsepte geçiş yaptı.

Ressam Meriç Akdiş, Urza'yı çevreleyen tüm duvarları, empresyonist ressam Monet'nin bahçelerinden ilham alarak, suluboya etkili resimler ile donattı.

Baharın gelişi ile birlikte şehrin içinde tablolara konu olmuş bir bahçede olmayı hayal ediyor ve kırsal estetik arayışınızı her biri ayrı ayrı mezatlardan toplanmış porselen ve antika parçalarla, kristal bardaklar ve gümüş objelerle birleştirmek istiyorsanız tüm davetleriniz için Urza'yı tercih edebilirsiniz.

Eski yıllarda Fransa'da bir bahçenin içinde gezinirmiş gibi bir duygu içinde yemeğinizi yemek, değer verdiğiniz misafirleriniz ile özel anlarınızı paylaşmak isterseniz , hiç uzağa gitmenize gerek yok. İstanbul'un merkezinde, bu kadar yeşil tonunun birleştiği bir alanda tüm davetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, piknik davetleri, kokteyller ve akşam yemeği organizasyonları için , deneyimli ekibiyle Urza İstinye sizleri bekliyor.

Sezon sonunda da davetlerde kullanılan dekorasyon malzemelerini, yıllardır titizlikle toplanan objeleri, sofra aksesuarlarını ve Ressam Meriç Akdiş’in tablolarını da Urza'da gerçekleşecek olan mezatlardan satın alabileceksiniz.