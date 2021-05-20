Macaristan'ın dünya futboluna kazandırdığı önemli hakem Sandor Puhl yaşamını yitirdi. 65 yaşında dünyaya veda eden Puhl, gelmiş geçmiş en iyi hakemler arasında gösteriliyordu. 1994 Dünya Kupası finali ve 1997 Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Puhl, 2000 yılında emekli olmuştu. Emeklilikten sonra Macaristan'da Hakem Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı ve televizyonlarda yorumculuk yaptı.