Üst üste 4 kez dünyanın en iyi hakemi seçilen Sandor Puhl hayatını kaybetti
Macar hakem Sandor Puhl 65 yaşında hayatını kaybetti. Puhl 1994-1997 yılları arasında IFFHS (Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu) tarafından 4 kez üst üste 'dünyanın en iyi hakemi' seçilmişti.
20 Mayıs 2021, Perşembe 16:06 Son Güncelleme:
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Macaristan'ın dünya futboluna kazandırdığı önemli hakem Sandor Puhl yaşamını yitirdi. 65 yaşında dünyaya veda eden Puhl, gelmiş geçmiş en iyi hakemler arasında gösteriliyordu. 1994 Dünya Kupası finali ve 1997 Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Puhl, 2000 yılında emekli olmuştu. Emeklilikten sonra Macaristan'da Hakem Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı ve televizyonlarda yorumculuk yaptı.
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