Magazin Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

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Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran oyuncu Ayla Karaca İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

22 Mart 2021, Pazartesi 14:07 Son Güncelleme:
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Birçok dizi ve filmde rol alan ve "Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, geçtiğimiz çarşamba günü İzmir'de hayatını kaybetti. 87 yaşında ölen Karaca, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmişti. Fakat sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu akciğer tedavisi görüyordu. Gerçek adı Atina Miloharakti olan Karaca, bugün Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı'nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine usta oyuncunun ailesi katıldı.

Cenaze törenine katılan tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, "Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, 2 tane üniversite bitirmiş gerçek bir İstanbulluydu. Çok hastalıklar atlattı. Koronavirüsü de atlattı fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosu için unutulmaması gereken bir isim. Pek öyle gözükmüyor ama inşallah unutulmaz" diye konuştu.

'AKCİĞER TEDAVİSİ GÖRDÜ'

Ayla Karaca'nın yeğeni Ani İsrailya ise, "Huzurevinde yaşıyordu İzmir'de uzun yıllardır. Geçen seneye kadar çok iyiydi. Bu korona olayına kadar. Keyfi yerindeydi orada. İstanbul'a geliyordu. Arada biz de gidiyorduk. Geçen sene koronavirüs oldu epey bir çekti. Koronavirüsü atlattı fakat huzurevinde yasaklar başladı. Akciğeri bozuldu. Yılbaşından sonra 2 kere hastaneye kaldırıldı. Akciğer tedavisi gördü" diye konuştu.

DHA

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