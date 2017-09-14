Ütü gerektirmeyen gömleklerle özgürlük çağı başladı!

2017 sonbaharının iç enerjisini sezona canlı renklerle taşırken, gündelik hayata mükemmel uyum da vadediyor. Hem şık, hem rahat, hem de kırışmayan kumaşlarla gelen alabildiğine özgürlük non-iron gömlekleri erkeklerin vazgeçilmezlerinden biri haline de getiriyor.Erkeklerin şıklığını yüzde yüz garanti altına alan non-iron gömlek modelleri, standart kol düğmelerinin daha gerisine konumlandırdığı Brooks Brothers kol düğmeleri ile hem gömlek kollarının daha çok katlanabilmesini sağlıyor, hem de olağan mürekkep kazalarının önüne geçiyor.Gömleklerin hammaddesi koton. Bu nedenle tüm gömleklerin yumuşak bir dokusu ve uzun süre kullanım ömrü var. Non-iron gömlekleri diğerlerinden ayıran ve kalitesinin yüksek olmasını sağlayan İtalyan dokuma kullanılıyor olması. Sadece ABD’de yetişen ve Supima kotonu olarak da anılan bu yumuşak ve güçlü pamuk, zarafeti, yumuşaklığı ve sağladığı konfor duygusuyla uzun süren kırışıksız görüntünün anahtar sırrını oluşturuyor.İleri teknoloji ve yeni nesil moda ikilisinin karışımıyla ortaya çıkan Brooks Brothers’ın koleksiyonunda yer alan gömlekler, erkekleri şık olma endişesinden de kurtarıyor. Dikiş teknikleriyle neredeyse kişiye özel gibi duran, centilmenleri hayata karşı duruşlarında bir adım öne taşıyan, Brooks Brothers gömlekleri iç astarı olmayan yumuşak yaka ve düğmelerin iliklenmesini kolaylaştıran manşet detaylarıyla da modanın maskülen tarafını bir üst kulvara taşıyor.Marka, üç farklı kalıp ve dört farklı yaka ile tarzına uygun gömlek arayan erkeklere, geleneksel “regular” kalıptan vazgeçemeyenlere “Madison Fit”, “slim” kalıp sevenlere “Regent Fit”, İtalyan tarzı ekstra slim tutkunlarına ise “Milano Fit” modelleriyle ulaşıyor.Tek dikiş özelliği ile dikiş pilesini azaltan ve daha düz bir yüzeyle göz alıcı bir görünüm yaratan kopmayan düğmeleri ile de omuz kısmında oluşan kırışıklıkları bile yaşatmıyor.İki yüz yıldır centilmenlerin imza markası olan Brooks Brothers, 2017 Sonbahar/Kış sezonunda yeni trend kodu “Giy ve çık”ı her detaya uyarlıyor.Marka, klasik kırmızı, beyaz ve mavi tonlarına ek olarak bordo, koyu yeşil ve hardal renklerini İtalyan merino yünü süveterleri, pique dokumalı polo yakaları ve kareli desenli gömlekleriyle vitrinlerine taşıyor.