Birçok kişi ekonomik olarak kendilerini zorlayacağını düşündüğünden tatil planı yapamıyor. Ancak hesaplı tatil için seçenek çok... Çadır, karavan gibi alternatiflere sıcak bakmayan, bir odada konaklamayı isteyenler için pansiyonlar uygun fiyatla tatil imkanı sunuyor. Pansiyonlar sayesinde yalnızca küçük beldelerde değil Türkiye’nin önde gelen, uçuk fiyatlarıyla her yıl gündem olan Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil bölgelerinde bile ekonomik tatil yapmak mümkün.

TEMEL ÖZELLİKLER

Pansiyonlar genellikle evlerin bazı odaları veya tamamının misafirlerin kalması için ayrıldığı, çoğu zaman yalnızca kahvaltı hizmeti verilen, otellere göre daha küçük olan işletmelerdir. Pansiyonlarda otellerdeki gibi lüks ve ayrıntılı değil yalnızca temel ihtiyaçlara yönelik hizmet veriliyor. Pansiyon odalarında sıcak su, televizyon, internet, saç kurutma makinesi, buzdolabı gibi imkanlar bulunuyor. Ayrıca düzenli olarak temizlik de yapılıyor.

ÇOK GEZEN İÇİN İDEAL

Pansiyonlar, genellikle ‘yatmadan yatmaya’ odasına uğrayacakların tatil tercihi oluyor. Özellikle gezilecek ve görülecek yerlerin çok olduğu bölgelerde, Çeşme, Bodrum gibi ayrı plaj ve yeme-içme seçeneklerinin fazla olduğu yerlerde pansiyonlar ihtiyacınızı karşılayabilir. Küçük tatil beldelerinde ise lüks otel seçenekleri olmadığı için pansiyonlar tercih ediliyor. Bu bölgelerde apartmanlar dönüştürülerek pansiyon olarak hizmet veriyor.

ÜCRETİ KARŞILAŞTIRIN

Yüksek sezon olan temmuz ayında 6 gece 7 gün tatilin otelde maliyeti ortalama 15-20 bin lira olurken, pansiyonda 1.000 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Verilen hizmetlere göre otellerde ve pansiyonlarda da fiyatlar değişip, artış veya azalış gösterebilir. Ancak tatili uyguna getirmek için otellerden uzak dururken pansiyonlara da yüklü miktarlar vermeyin.

Fiyatları iyi inceleyin hatta çevredeki otel fiyatlarıyla karşılaştırın. Fiyatlar otellere göre daha uygunsa pansiyonda kalmayı tercih edin. Ayrıca pansiyonda kalacaklar tatillerini planlarken, ekstra ücretleri de hesaba katmalı. Örneğin bir haftalık yemeiçme, plaj giriş masraflarını da hesaplayıp, pansiyon fiyatına ekleyin. Bu durumda pansiyon yine otelden ucuz oluyorsa tercih edilebilir.

UZUN DÖNEM KİRA

Pandemiyle birlikte yazlık bölgelere hem yaşamak hem de tatil amaçlı talep arttı. Talep artınca yazlık bölgelerde hem otel hem de dönemsel kiralama fiyatları yükselişe geçti. Öyle ki yazlık bölgelerde kiralık müstakil ev fiyatları satılık daire fiyatlarını yakaladı. Pansiyonlar yalnızca kısa süreli konaklama imkanı sunmuyor. Pansiyonların büyük bir kısmında uzun dönemli kiralama seçeneği de var.

EKSTRA MALİYET

Pansiyonda tatil yaparken, şu ekstra ücretleri unutmayın:

Yeme-içme

Plaj giriş ücreti

Şezlong-şemsiye ücreti

Ulaşım masrafları

SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!

Pandemi sürecinden geçtiğimiz bu günlerde ilk kural temizlik ve hijyen olmalı. Koronavirüs önlemlerine uyulup uyulmadığına, yatakların, banyonun ve ortak alanların temizliğine dikkat edilmeli.

Sıcak su, internet, televizyon, saç kurutma makinesi, ütü gibi sunulan tüm imkanlar önceden öğrenilmeli.

Bazı işletmelerde buzdolabı, banyo ortak olabiliyor. Nelerin ortak kullanımda olduğunu mutlaka sorun.

Pansiyonlar Turizm Bakanlığı’nın değil belediyelerin denetiminde. Güvenilir yerleri tercih edin.

Pansiyonlarda otellerdeki gibi yıldız sistemi bulunmuyor. Ancak tatil rezervasyon sitelerinde yapılan yorumlar ve verilen puanlar yol gösterici olabilir.

Pansiyonların ulaşım olanaklarına yakın olması da önemli.

FARKI NEDİR?

Oteller ile pansiyonlar arasındaki bazı farklar şöyle sıralanabilir:

Hizmet/Fiyat: Otellerde konaklamanın dışında yemekten spora, oyundan havuza kadar birçok hizmet olabiliyor. Pansiyonlar yalnızca konaklama ihtiyacını karşılamaya yönelik oluyor. Bu nedenle pansiyonların fiyatı otellere göre oldukça düşük.

Konsept: Otellerde 'odakahvaltı'dan ultra her şey dahile kadar birçok konsept var. Pansiyonlarda ise oda ve oda-kahvaltı seçenekleri olur. Bazı pansiyonlarda odalarda mini mutfaklar olur.

Yıldız: Bir otelde bulunan hizmetin standardını yıldız sayılarıyla anlamak mümkündür. Pansiyonlarda böyle bir derecelendirme sistemi yok.

Kendine özel: Otellerin kendine ait alanlarına dışarıdan misafir alınmaz. Pansiyonların genelde kendine özel sahili, havuzu olmaz.

Oda: Bir otelde standart odadan suitlere kadar seçenek bulunurken, pansiyonlarda odalarda yatak sayısı değişir.