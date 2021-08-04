Uykuda çığlık atıyorsa gece terörü yaşıyor olabilir

GECE TERÖRÜ NEDİR?

Gece terörü, uykuuyanıklık geçiş süreci bozukluklarından biri. Çocuk uyanık, davranışları amaçlı gibidir fakat çocukla iletişim kurulduğunda anlamlı yanıtlar alınmaz.

GECE TERÖRÜNDE NASIL BIR TABLO OLUR?

Genellikle korkunç bir çığlık ile başlar, kalp hızı ve nefes alıp vermeler artar. Ani terleme ve genel bir korku hali olur. Birkaç dakika sürer. Bu sırada uyandırılmaya çalışılması hastayı huzursuz eder ve olayın uzamasına sebep olur.

GECE MI, SABAHA KARŞI MI ORTAYA ÇIKAR?

Genellikle gecenin ilk üçte birlik kısmında ortaya çıkar. O sırada çocuğu uyandırmak çok güçtür. Olay sonrasında çocuk uykuya geri döner ve sabah uyandığında gece olanları hatırlamaz. TEDAVI GEREKIR MI? Gece terörü tanısı konulan çocuklarda aile bilgilendirilir, çocuk için koruyucu tedbirler alınarak beklenir. Uykusuzluk, uykunun bölünmesine yol açabilecek uykuapnesi, uykuda periyodik bacak hareketlerinin varlığı, ateş yükselmesi gibi süreçler gece terörünü artırabilir. Eğer bu tür sorunlar varsa tedavileri yapılmalı. Bu arada gece terörü bazen sara nöbetleriyle karışabilir. Ayırıcı tanıya dikkat etmek gerekir.

KAÇ YAŞINA KADAR OLABILIR?

Gece terörü genellikle ergenlikle birlikte ortadan kalkan bir süreçtir. Vakaların sadece yüzde 4’ü yetişkin dönemde de gece terörü yaşamaya devam eder.

UYURGEZER ÇOCUKLAR UYKUSUZ KALMAMALI

Uyurgezerlik genellikle derin uyku sırasında ortaya çıkar. Çocuk yataktan kalkarak dolaşmaya başlar. Bu sırada yaptığı şeylerin farkında değildir. Korku duygusu olmadığından uykuda yürümeler sırasında ciddi kazalar ortaya çıkabilir. Gecede sıklıkla bir kez olur. Birden fazla nadir olarak görülür. Çocukluk yaş grubunda uyurgezerlik çocuğun kendisine zarar vermesine sebep olacak düzeyde değilse ilaç tedavisi başlanmaz, koruyucu tedbirlerle ergenlik dönemi beklenir. Koruyucu tedbirler ise şunlar:

Çocuğunuzun güvenli bir ortamda uyumasını sağlayın.

Uykusuz kalmamasına dikkat edin. Uykusuzluk derin uykunun artışına yol açar. Derin uyku süresi uzadıkça çocuğun yataktan kalkma riski de artar.

Ateşli hastalıklar sırasında ateşin yükselmesine engel olun, doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanın.

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