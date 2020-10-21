Uzaktan eğitimde velilere 7 altın tavsiye

İlkokulların, 8 ve 12.sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte eğitim öğretim hayatımızın bir süre hibrit bir şekilde devam edeceği netleşmiş oldu. Türkiye’deki uzmanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri pandemi sebebiyle tanışmış olduğumuz uzaktan eğitimin pandemi sonrasında da devam edeceğini dile getiriyorlar. Bu süreci doğru yönetebilmek adına velilerin aşağıda belirttiğim hususlara dikkat etmesini tavsiye ederim.

1- Uzaktan eğitimi küçümseyici ifadelerden kaçının

Birçok veli eğitim süreçlerinin yüz yüze devam etmesi gerektiğini ifade ederken uzaktan eğitimi küçümseyen ifadeler kullanıyorlar. Çocukların yanında uzaktan eğitimi eleştiren, öğretmen ve okul yönetimlerini suçlayan ifadelerin kullanılması çocukların eğitime dair düşüncelerini olumsuz etkilemekte ve çocukların okuldan soğumasına sebep olmaktadır. O yüzden bu tarz ifadelerden olabildiğince kaçınmalı eleştireceğimiz hususları bizzat o eleştirinin muhatabına yapmaya özen göstermeliyiz.

2- Zamanı çok iyi planlayın

Okulların birkaç gün yüz yüze birkaç gün uzaktan eğitim yapması haftalık planlamanın önemini daha da artırdı. Çocuğunuzla haftayı birlikte planlamanız, uzaktan eğitimin olduğu günlerde hangi dersin hangi saatte yapılacağını çocuğunuzun bilmesi, evde yatma kalkma ve yemek saatleri gibi rutinlerin birlikte plana dahil edilmesi çocuğunuzun zamanı daha nitelikli yönetmesini sağlayacaktır.

3- Okul yönetiminin yönergelerini sıkı takip edin ve uygulayın

Tüm eğitim camiası pandemi nedeniyle hiç hazırlık yapmadığı bir sınavla karşılaştı. Sorular devamlı çalışılmayan yerlerden çıkıyor. Bu sebeple devamlı yeni kararlar alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve okullar süreci sağlıklı yürütmek adına bir dizi toplantı yapıyor. Bu toplantılarda alınan kararlar velilere iletildikten sonra velilerin sorumlulukları başlıyor. Sürecin dinamik bir süreç olması nedeniyle okulların aldığı kararları dikkate alarak takip etmeniz çocuğunuzun eğitim hayatı için büyük önem taşıyor.

4- Derslere hazırlıklı gitmesini sağlayın

Çocuğunuzun özellikle uzaktan eğitim alırken başarılı olması için mümkünse ders aldığı yerin evin sessiz ve temiz bir köşesinin özel düzenlenmesi işin ciddiyeti ve sağlığı açısından önemlidir. Derse başlamadan önce ihtiyaç duyulacak tüm malzemelerin eğitim alacağı yerde hazır olması dersin verimliliğini artıracaktır. Yüz yüze eğitime giderken de çantada olması gerekenlerin bir gece önceden hazırlanması da ihmal edilmemesi gereken bir unsurdur.

5- Ödev takibine önem verin

Her ne kadar bazı ülkelerin ödev vermediği iddia edilse de çocuğun kendi öğrenme sorumluluğunu üzerine alması ve öğrenmenin daha kalıcı hale gelmesi için ödev eğitim hayatının olmazsa olmazlarındandır. Bu noktada çocuğunuzun ödevi olup olmadığını takip etmeniz, zorlandığı zaman ona destek vermeniz onun öz yeterlilik duygusunun gelişimi açısından çok önemlidir.

6- Ekran karşısında geçen vakti kontrol edin

Velilerin bu süreçte en çok yakındığı şeylerden bir tanesi de çocukları tablet ve telefonlardan uzak tutmaya çalışırken şimdi saatlerce ekran karşısında kalmalarıdır. Çocuğunuzun yaş seviyesine uygun olarak ekranda geçirmesi gereken maksimum süreyi öğrenmeniz ve buna uyulması için telefon ve tabletlere uygulamalar yüklemeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

7- Sınırsız ve koşulsuz sevgi verin

Çocuğunuzun hem mutlu hem de başarılı olmasını istiyorsanız çocuğunuza sınırsız ve koşulsuz sevgi vermekten kaçınmayın. Herkes çocuğunu çok seviyor ancak bunu çocuğuna hissettirmekte zorlanabiliyor. Özellikle sevgilerini koşullara bağlayan velilerin çocukları derslerde başarılı olurlarsa aileleri tarafından sevileceğini düşünüyor ve kendini değersiz hissedebiliyor. Bu süreçte çocuğunuzu ders başarılarından bağımsız olarak sadece var olduğu için sevmeniz ve ona hissettirmeniz onun hem daha mutlu hem de daha başarılı olmasına büyük katkı sağlayacaktır.







