Uzaydaki NASA astronotlarından çocuklara masallar

Küresel Uzay Eğitim Vakfı'nın Uzaydan Öykü Zamanı adlı özel projesi sayesinde, popüler çocuk kitaplarını ve masallar uzaydan dinleyebiliyor. Nasa astronotları, oluşturulan eğitim prgramıyla her gece uzay istasyonundan çocuklara masallar okuyor.

Uzaydan Hikaye Zamanı / Uzaydan Bilim Zamanı (STFS) eğitim programı ile çocuklar hem masalları dinliyor, hem de uzay hakkında yeni bilgiler ediniyor.

'Uzaydan Öykü Zamanı' etkinliğinde internet üzerinden astronotlar dünya çocuklarına kitap okuyor. Bu okumalar kaydedilip https://storytimefromspace.com/ web sitesinde yayınlanıyor. Diller Arasında Arapça da bulunuyor.

'Uzaydan Bilim Zamanı' astronotlar tarafından eğitimciler, ebeveynler ve çocuklar için yürütülen bilimsel deneyler de bulunuyor. Uzay istasyonundaki astronotlar, ısı transferi, ışık, yüzdürme, yüzey gerilimi, yörünge, serbest düşme, yerçekiminin insanlar üzerindeki etkisi, denge ve sarkaçlar dahil olmak üzere gerekli bilim müfredatındaki temel kavramları kapsayan dokuz deney bulunuyor. Yeni nesil uzay kaşiflerini teşvik etmek ve eğitmek amacıyla oluşturulan eğitim programı için bir de müfredat oluşturuldu. Çocukları bu alanda bilgi vermek için astronotlar Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim deneyleri de gerçekleştiriyor.

Proje ile çocuklar sadece masal dinlemekle kalmıyor aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonuna da görme fırsatı veriyor.



