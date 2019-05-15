Üzerine televizyon düşen Suriyeli çocuk öldü

Acı olay, geçen pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye gelen Suriyeli Fatma Hamide ve eşi Vail Idılbi(39) Adana'ya yerleşti. Çiftin burada biri kız 2 çocukları dünyaya geldi.

Çiftin tek odalı evinde geçen pazar günü oyun oynayan Muhammed Idlibi, televizyon sehpasının çekmecesine çıkmak istedi. Ancak çocuğun üzerine sehpanın üzerindeki televizyon düştü.

Oğlunu televizyonun altında bulan annenin çığlıkları üzerine eve gelen komşular, hemen sağlık ekibi çağırdı. Eve gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak 2 yaşındaki Muhammed Idılbi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis soruşturma başlattı.

DHA