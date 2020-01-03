Uzun boylu erkekler kısa boylu kadınlarla daha mutlu

Birçok durumda kadınların uzun boylu erkekleri tercih ettikleri biliniyor. Ancak bilim, bu durumun daha farklı boyutları olduğunu ortaya çıkardı. Güney Kore'deki Konkuk Üniversite'ndeki araştırmacı Kitae Sohn, 'Kadınların evrimsel nedenlerle çiftleşme konusunda uzun boylu erkekleri tercih ettikleri bilinmesine rağmen, hiçbir çalışma daha uzun bir kocanın karısını mutlu edip etmediğini araştırmamıştır' dedi. Sohn'un, bir çiftin yükseklik farkı konusunda bir kadının mutluluğu üzerine bir çalışma olmadığını fark ettikten sonra yaptığı araştırmada, Endonezya'nın verilerini kullandı. Araştırmanın sonuçları ise şöyle:

Bir çiftte daha büyük bir yükseklik farkı, kadının mutluluğu ile pozitif olarak ilişkiliydi. Bu ilişki zaman içinde yavaş yavaş zayıfladı ve 18 yıllık evlilik süresi ile tamamen dağıldı. Kocanın becerikliliği, ilişkide küçük bir aracıydı.

Bu nedenle, kocanın boyunun karısını başlangıçta mutlu ettiğini iddia ediyoruz, ancak etkileri zamanla azaldı. Bununla birlikte, dağılmanın uzun dönemi, erkek boyunun muhtemelen evrim tarafından hazırlanan kadın psikolojisi üzerindeki güçlü bir etkisini göstermektedir.









Boy başta çekici geliyor

Temelde, erkekteki uzun boy, kadınları başlangıçta mutlu edebilir. Ancak bu hoşlanma durumu geçicidir. Diğer çalışmalara göre, daha uzun erkekler de daha iyi liderlik becerilerine sahipler ve bu da onları kadınlar için daha çekici hale getiriyor. Daha uzun boylu erkeklerin daha güçlü olduğu ve yine kadınlara bu yüzden daha çekici geldiği düşüncesi de hakim.

Jason Mamao ve eşi

Profesör Susan Krauss Whitbourne,2013 yılında yayımladığı bir makalede, 'Evrimsel düzeyde uzun boylu bir adamın kadınlar tarafından tercih edileceği iddia edilebilir, çünkü eğer argümanı takip ederseniz, ailesini fiziksel tehditlere karşı daha iyi savunabilir. Bununla birlikte, daha uzun, daha güçlü, daha hızlı ve daha akıllı olmadıkça, yükseklik özellikle bir avantaj sunmaz. Uzun boylu erkekler sadece daha güçlü görünebilirler, çünkü boyları ağırlık ve güç ile birleştiriyoruz. Bilinçaltı düzeyde daha uzun boylu erkeklerin üstün niteliklere sahip olduklarını hissetmelerine yol açabilir' dedi.

Kaynak: Unilad