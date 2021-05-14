İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen hız kesmeden devam ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İsrail güçleri (IDF) Gazze'ye bir gecede bin bomba attı. Bu israil'İn en yoğun saldırısı olarak kayıtlara geçti.

İsrail Saldırılarının üçüncü gününde IDF'nin Gazze'de havadan bombaladığı binanın yıkıldığı anları gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı.





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VURULMA ANI KAMERADA

New York Post'un Middle East Eye muhabirine dayandırdığı haberine göre, İsrail F-16'sı al-Rimal mahallesindeki 14 katlı binaya dokuz füze ateşledi.

Çeşitli medya kuruluşlarının yanı sıra mağazalar ve dairelerin bulunduğu binanın daha önce İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırı sırasında da bir füzeyle vurulduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN SAVUNMA: ASKERİ AMAÇLA KULLANILIYORDU

İsrailli yetkililer ise Hamas'ın El Şaruk Kulesi'ni ve IDF'nin vurduğu diğer binaları askeri amaçlarla kullandığını iddia etti.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan Maxar Technologies isimli şirket Gazze'nin uydulardan çekilen görüntülerini yayınladı. Uydu fotoğraflarında yıkımın ve saldırının boyutları tüm çıplaklığı ile yer aldı.

İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü ettiği bildirildi.

HAMAS'TAN FLAŞ ÇAĞRI

Hamas lideri İsmail Haniyeh, işgal altındaki topraklardaki ve İsrail'deki Filistin vatandaşlarını Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan Cuma günü dışarı çıkıp gösteri yapmaya çağırdı.

Haniyeh, Gazze'nin 2014'e benzer başka bir İsrail kara istilası olasılığıyla karşı karşıya kalması nedeniyle çağrıyı Cuma günü yaptı.

İsrail, Cuma sabahı itibariyle, Gazze yakınlarındaki sınırına çok sayıda asker, tank ve topçu yerleştirdi.

TERCÜME HATASI OLDU İDDİASI

Sabaha karşı 02.40 sıralarında İsrail ordusu ilk açıklamasının aksine Gazze'ye yönelik kara harekâtına girişilmediğini duyurdu.

AFP'nin aktardığı habere göre; İsrail ordusu önceki mesajına açıklık getirdi ve hatanın "iç iletişim" sorunundan kaynaklandığını duyurdu.

İsrail ordusunun bir diğer sözcüsü Avichay Adraee ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim" dedi.

Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

GERİLİM NASIL BAŞLADI?

Kudüs'te Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayında, Nisan sonunda başlayan gerilim "Kudüs Günü" yaklaşırken daha da tırmandı.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı.

Bu saldırı sonucu 200'ü aşkın kişi yaralanmıştı.