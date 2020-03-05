Futbol Valencia ile Atalanta arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı seyircisiz oynanacak

Valencia ile Atalanta arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı seyircisiz oynanacak

Futbol

Valencia ile Atalanta arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı seyircisiz oynanacak

Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş mücadelesinde Valencia ile Atalanta, 10 Mart günü İspanya'da oynanacak. İtalya'da giderek artan koronavirüs nedeniyle maçın seyircisiz oynanmasına karar verildi.

05 Mart 2020, Perşembe 16:04 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Valencia ile Atalanta 10 Mart salı günü Valencia'nın Mestella stasında karşı karşıya gelecek. İtalya'da etkisini sürdüren ve maçların ertelenmesine sebep olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı açıklandı. 

İspanya Sağlık Bakanı İlla, düzenlediği basın toplantısında önlem amaçlı maçta seyircilerin alınmayacağını söyledi. İki takım arasında ilk maçı Atalanta sahasında 4-1 kazanmış ve büyük bir avantaj sağlamıştı.

İtalya'da da 3 Nisan'a kadar tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

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