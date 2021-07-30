Valentin Rosier, resmen Beşiktaş’ta

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha transfer etti. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak bulunan Valentin Rosier ile yeniden anlaştığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Futbol Takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park´taki makamında ağırladığı Valentin Rosier´e "Yuvana hoş geldin" diyerek başarılar diledi. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier´e yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

DHA