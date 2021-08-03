Türkiye Van Gürpınar'ı sağanak vurdu! Ev ve dükkanlar su altında kaldı

Van Gürpınar'ı sağanak vurdu! Ev ve dükkanlar su altında kaldı

Türkiye

Van Gürpınar'ı sağanak vurdu! Ev ve dükkanlar su altında kaldı

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Bazı mahallelerde evler su altında kalırken, Hakkari- Van Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

03 Ağustos 2021, Salı 20:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.30'da başlayıp 15 dakika süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, sele neden oldu.

Selde mahallede bulunan 32 dükkan ve bazı evler sel sularından etkilendi. Sel nedeniyle Hakkari- Van Karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Sel sonrası belediye ekipleri yolda çalışma yaparken, karayolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı. 

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van) (DHA)

İlgili Haberler
Sıcaklık rekoru kırıldı! Valilik duyurduSon dakika: Orman yangınlarında son durum! Ekipler seferber oldu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yangın üzerinden kavga yakışmıyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Taliban’ın dönüşü ve Afgan kadınları…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bir annenin acı feryadı! İki kız kardeş her yerde aranıyor