Van'daki çığ felaketini soruşturmak için 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildi
Van'daki 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.
07 Şubat 2020, Cuma 11:13 Son Güncelleme:
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Van-Bahçesaray karayolunda önceki gün üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken ikinci çığ faciası yaşandı. Faciada 41 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı'nca, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen iki çığ faciasını araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van- Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı'nca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.