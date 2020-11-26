Uygulama ile birçok kişiye ‘beyaz sayfa’ açma imkanı sunuluyor. Banka ve aracı kuruma bildirim için son tarih 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Deloitte Türkiye Vergi Direktörü Barbaros Yeşin, “Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak” dedi.

Varlık barışı nedir?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçen hafta yürürlüğe girmesi ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı" 6. kez hayata geçmiş oldu.

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de uygulamadan yararlanabilecek.







