Sosyal medya hesabından yaptığı anketlerle çok konuşulan Hürriyet yazarı Vedat Milör, yeni bir anketle daha takipçilerinin karşısına çıktı.

'Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı' anketi çok konuşulan Milör, bir süre sonra da "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi başlatmıştı.

SON ANKET: BAKLAVA MI SÜTLAÇ MI?

Vedat Milör, Twitter hesabından yeni bir anket daha başlattı ve baklava ile sütlacı karşı karşıya getirdi.

Milör, "ANKET! Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden SÜTLAÇ ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı BAKLAVA. Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu?" ifadelerini kullandı.

An itibariyle Milör'ün anketinde 125 binden fazla kişi katıldı ve ankette baklava yüzde 53,6 sütlaç ise yüzde 46,4 oy aldı.