Türkiye'de fast food yiyecekler arasında sıkça tercih edilen sandviç ekmeği ve patates kızartmasından oluşan 'patso'ya ilişkin Twitter'da yürüyen tartışmalara, gastronomi yazarı Vedat Milor da katıldı. Twitter'dan paylaşım yapan Milor, "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" yazdı.

Milor, sonraki paylaşımında ise, "Cevval girişimciler için iş fikri: Ekşi mayalı tost ekmeği içinde üçlü kızartma yöntemiyle hazırlanmış patates kızartması" dedi.

PATSO NEDİR?

Ekmek arası veya porsiyon olarak turşu ve isteğe göre ketçap ve mayonez ile sunulan papates kızartmasına patso denilmektedir.