Twitter hesabından paylaşım yapan Vedat Milor, Somer Sivrioğlu'nun tespitinin doğru ancak gerekçesinin hatalı olduğunu belirtti. Milor, Türk mutfağının dünyada çok saygın olmamasının 7 nedenini sıraladı.

Milor'un mesajı

"Geçenlerde bir şef (S. Sivrioğlu) 'Türk mutfağı şu anda dünyada ilk 10’da sayılmaz' demişti. Kıyamet koptu bu laf üzerine. Söylediklerini okuyunca birçok açıdan hak verdim. Ama eksiğimiz bence tanıtım eksikliği değil. Dünyada çok saygın olmamamızın başlıca nedenleri:

Eskiye nazaran ürün kalitemizin çok bozulması. Kozmopolit mutfak kültürünün kaybolması. Tedarik zincirinin bozulması. Dar görüşlülük ve yeniliğe kapalılık. Alt düzeyde standartlaşma. Kolaycılık. Şarap kültürünü mutfak kültürüne entegre edemememiz."

Somer Sivrioğlu ne demişti?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, "Türk mutfağı dünyanın en iyi üç mutfağından biri” iddialarının egosantrik ve milliyetçilik kaynaklı olduğunu vurgulamış, “Türk mutfağı dünyada saygı gören bir mutfak hiç değil. İlk 10’da sayılmaz” demişti. Sivrioğlu bunun yüzde 90 pazarlama eksiğinden kaynaklandığını söylemişti.





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