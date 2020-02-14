Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, sarı kart polemiklerinden sıkılmış durumda. Kosovalı yıldız,saha dışındaki tartışmaların da etkisiyle özellikle son 3 maçta ister istemez bir etkilenme yaşadı.

Özellikle kamuoyu ve sosyal medyada oluşan ithamlar, eleştiriler Muriç'i üzmeye devam ediyor. 18. haftadaki Gaziantep deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart konusunun çok konuşulması, cezanın kupada çekilmesi ve Başakşehir maçında sahada olması nedeniyle 25 yaşındaki oyuncuya yönelik tepkiler psikolojik olarak yorucu bir hal aldı.

Yorumlara karşı tavrı

Aslında pozisyonda sarı kart ya da kırmızı kart hesapları yapmayan Muriç’in oluşturulan kamuoyundan rahatsız olduğu ve yapılan yorumları artık haksızlık olarak gördüğü bildirildi. Golcü ismin, kuralların belli olduğu, herkese aynı kuralların işlendiği ve kasıt olmadığı halde yapılanlara anlam veremediğini anlattığı aktarıldı. Her şeye rağmen hep saha içinde kalmaya çaba sarf eden Muriç, kimseyle polemiğe girmeden ve yorum yapmadan işini yapıyor.

Öte yandan 14. haftadaki Gençlerbirliği maçından beri 3 sarı kart sınırının getirdiği baskıyla da oynayan Kosovalı futbolcu, son eleştirilerden sonra neredeyse ikili mücadelelerde bile çekinmeye başladı.

Psikolojik olarak yoruldu

Takımını şampiyonluk yarışında bir dakika bile yalnız bırakmak istemeyen Muriç, son gelen sert reaksiyonların ardından tüm mücadelelerde zorlanıyor. Psikolojik olarak da yorulan Muriç, şimdi Galatasaray derbisi öncesi bir kez daha dikkat etmek zorunda kalacak. Ankaragücü maçında sarı kart görmek istemeyen başarılı yıldız, kesinlikle derbide sahada olmak istiyor. 21 hafta boyunca sadece bir kez sakatlığı nedeniyle maç kaçıran Muriç, 12. haftadaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde yer alamamıştı.

20 maçta oynadı

Vedat Muriç, ligde 20 karşılaşmada forma giydi. Tüm maçlara ilk 11’de çıkan Kosovalı forvet, bin 723 dakika süre aldı, 12 gol attı. Muriç, takımının en skorer ismi olurken, ligde de gol krallığı yarışında yer alıyor.

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