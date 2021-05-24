Verdiğiniz söz onun için henüz bitmedi

ÇOCUKLAR BIZI TAKİP EDER

Bir çocuk büyütmek demek aynı anda gelen 5 farklı soruya 9 farklı cevap için hazırlıklı olmak demek. Onların zihni çok hızlı çalışır. Alternatifleri daha hızlı üretir ve bu yüzden çok fazla yanıt almak isterler. Böyle anlarda onlara sözler verebiliriz. “Bunu sonra konuşalım”, “Şu an aklıma bir şey gelmiyor, akşama oynarız”, “Baban gelince sana çikolata vereceğim, merak etme”, “Hafta sonu seni mutlaka parka çıkaracağım”, “Anneannen bize gelecek iki gün sonra”... Bu liste sonsuz alternatifle uzatılabilir. Bu cümle ağzımızdan çıktıktan sonra kum saati bizim için hareket etmeye başlar.

CÜMLELERINIZIN PEŞINDEN KOŞUN

Bazen anı kurtarmak için bazen de gerçekten yapmaya niyetimiz olan cümleler kurarız. Bu cümleler ağzımızdan çıktığı andan itibaren çocuklarımız için bir beklenti baloncuğu oluşmuştur. Kişilik yapılarına ve gelişimsel yaş özelliklerine göre sorma sıklıkları ya da sorma biçimleri değişebilir. Fakat! Onlara teminatını verdiğimiz cümleleri istikrarlı olarak yerine getirmemeye başladığımızda artık bize inanmayı bırakırlar. İnançlarını ve umutlarını kaybetmelerine vesile olduğumuz her olayla birlikte onlara ulaşma şansımızı kaybederiz.



