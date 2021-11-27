Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. 2022 yılının yanı sıra 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak oranla trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yüzde 36.2 oranında zamlanacak. Cumhurbaşkanı'nın oranı değiştirme yetkisi bulunuyordu

Geçen yıl yüzde 9.11 oranında zamlanan yeniden değerleme oranındaki yüzde 36.2 artış, 2002 yılından bu yana yapılan en yüksek rakam olarak dikkat çekti.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 18.4, 2022 yılı için yılı için enflasyon beklentisi de yüzde 11.8 olmuştu. Yeniden değerleme oranına yapılan yüklü artışın ardından gözler asgari ücret görüşmelerine ve yapılacak zamma çevrildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır" denildi.

2022 PASAPORT ÜCRETLERİ

Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek.

- Süresi 6 ay olanlar için 339 lira

- 1 yıl olanlar için 452 lira,

- 2 yıl olanlar için 738 lira,

- 3 yıl olanlar için 1048 lira

- 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.

EHLİYET HARCI

2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak.

A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.

2022 TRAFİK CEZALARI

Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:

- Ruhsat bulundurmayanlar (166 TL)

- Plakayı farklı yere takanlar (166 TL)

- Emniyet kemeri takmayanlar (196 TL)

- Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar (196 TL)

- Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar (196 TL)

- Kask takmayanlar (196 TL)

- Kurala uymayan yayalar (196 TL)

- Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler (196 TL)

- Engelli parkını zapt etme (392 TL)

- Seyir halinde cep telefonu kullananlar (427 TL)

- Kırmızı ışıkta geçmek (427 TL)

- Hız limitini yüzde 30 aşanlar (427 TL)

- Muayene yaptırmayanlar (427 TL)

- Korsan taksi tercih eden yolcular (607 TL)

- Geçersiz ehliyetle araç kullananlar (739 TL)

- Plakanın şekliyle oynayanlar (760 TL)

- Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar (826 TL)

- Yayaya öncelik vermeyenler (860 TL)

- Kış lastiği kuralına uymayanlar (1137 TL)

- Alkollü araç kullananlar (1823 TL)

- Aracına çakar takanlar (1823 TL)

- Hız limitini yüzde 50 aşanlar (1823 TL)

- Korsan yolcu taşıyanlar (1823 / 9 bin 125 TL)

- İkinci kez alkollü yakalananlar (3 bin 91 TL)

- Tescilli aracı plakasız kullananlar (3 bin 91 TL)

- Ehliyetsiz araç kullananlar (3 bin 674 TL)

- Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar (9 bin 125 TL)

- Uyuşturucu alarak araç kullananlar (9 bin 410 TL)

- Araç yükleme kurallarına uymayanlar (408 TL / 502 TL)

MAHKEME BAŞVURU HARÇLARI

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak.

İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.