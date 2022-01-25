Ekonomi Vergi ödemeleri için kritik açıklama! Bakan Nebati: 31 Ocak'a kadar uzatıldı!

Vergi ödemeleri için kritik açıklama! Bakan Nebati: 31 Ocak'a kadar uzatıldı!

Ekonomi

Vergi ödemeleri için kritik açıklama! Bakan Nebati: 31 Ocak'a kadar uzatıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü sona eren ödeme sürelerinin 31 Ocak gün sonuna uzadığını belirtti.

25 Ocak 2022, Salı 13:32 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum."


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