Vergi ve ceza yapılandırmasında ilk takside dikkat!
Vergi ve bazı idari para cezalarının az bir farkla ödenmesini hatta ceza anaparasında indirim yapılmasını sağlayan yapılandırma yasasında 1 Temmuz’da başlayan başvurular 30 Eylül’de sona ermişti.
06 Ekim 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Yapılandırma kapsamında 3 ayda vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunurken, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırıldı. Bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Yapılandırma başvurusunda bulunanların haklarını kaybetmemeleri için ilk iki taksidi süresinde ödemeleri gerekiyor.
1 KASIM’I KAÇIRMAYIN
Taksit ödemeleri 1 Ekim itibarıyla başladı. Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün; 31 Ekim 2021 tarihi haftasonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım’a kadar yatırılacak.
Borçlar yapılandırılırken gecikme faizi ve gecikme cezası yerine enflasyon baz alınarak güncelleme yapılacak. Anapara borcun tamamı ile güncellenen tutarın yüzde 10’unun ilk taksit döneminde ödenmesi halinde güncellenen tutarın yüzde 90’ı, borcun iki taksitte ödenmesi halinde ise yüzde 50’si silinecek.