Victor Ruiz tekrar sakatlandı: 3 hafta yok

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Villarreal'den 2 buçuk milyon euro'ya transfer ettiği Victor Ruiz yeniden sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol oyuncunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."