Victor Ruiz tekrar sakatlandı: 3 hafta yok
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla beğeni toplayan Victor Ruiz, Slovan Bratislava maçında sakatlanmış ve formasından uzak kalmıştı. Sahalara dönmek üzereyken bu kez de antrenmanda sakatlanan İspanyol defans oyuncusu 3 hafta forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Villarreal'den 2 buçuk milyon euro'ya transfer ettiği Victor Ruiz yeniden sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol oyuncunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."