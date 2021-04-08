Futbol Vincent Aboubakar PFDK'ya sevk edildi

Vincent Aboubakar PFDK'ya sevk edildi

Futbol

Vincent Aboubakar PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

08 Nisan 2021, Perşembe 23:59 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Çaykur Rizespor futbolcusu Gökhan Akkan'ın da Göztepe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un saha olayları, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.

AA

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