Vitaminli doğal saç serum maskesi yapımı

Hem kadınların hem de erkeklerin en büyük problemi saç dökülmesi. Yaşadığımız dönemde genellikle stres ve depresyon saç dökülmesini tetiklese de genetik özellikler ve beslenme şekli de saç dökülmesine neden olabiliyor. Sağlıklı bir saç derisinde ortalama olarak 100 bin adet saç teli bulunuyor ve günde ortalama 50-100 tel saç dökülmesi normal kabul ediliyor. Elinizi her saçınıza götürdüğünüzde saçlarınız dökülüyorsa, bir an önce uzmana danışmanızda fayda var. Ancak normal bir saç dökülmesi sayısına sahipseniz ve kuru saçlarınız varsa, doğal yöntemlerle bu dertten kurtulabilirsiniz. Kanal D'de yayınlanan Balçiçek ile Dr. Cankurtaran programına katılan cilt uzmanı Şems Arslan, kuruyan ve dökülen saçlar için vitaminli saç serum maskesi tarifi verdi.

Vitaminli doğal saç serum maskesi için malzemeler

1 su bardağı küçük soğan (kabuklu)

2 baş kabuklu sarımsak

1 adet limon kabuğu

1 adet taze zencefil

Yarım kilo zeytinyağı veya kantaron yağı

Tüm malzemeler kabuklu bir şekilde parçalara ayrılıyor ve 3 saat kısık ateşte yavaş yavaş kaynatılıyor.

Kaynatma işleminin ardından bir tülbent yardımıyla posası ve yağı süzülerek başka bir kaba alınıyor. Yaptığınız maskeyi bir kavanozda bozulmadan güvenle saklayabilirsiniz.

Cilt uzmanı Şems Arslan tarifin içindeki soğan ve sarımsaktan dolayı saçlarının kokmasından endişelenen izleyenler için 'Kesinlikle kokmuyor, limon o kokuyu absorbe ediyor' dedi.





Püf noktası

Vitaminli saç maskesini saçınıza sürmeden önce bir tarak ya da roller ile saç dökülmesi yaşadığınız bölgeleri uyarmanız gerekiyor. Böylece maske saçınıza daha iyi nüfuz edebilir. Daha sonra maskeyi elinizle saç derinize masaj yaparak yedirin. En son yine roller ile saç derisi uyarılıyor ve saç bone ile kapatılarak 2 saat bekletiliyor.

Doğal saç maskenizi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.





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