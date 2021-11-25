Vitor Pereira: Kafamızda 3 puan almak var

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda yarın Olympiakos’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcu Dimitris Pelkas, maçın oynanacağı Georgikos Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki iyi takımın karşı karşıya geleceğini belirten Pereira, “Olympiakos, bu tarz turnuvalarda tecrübeli bir takım. Çok uzun yıllar devamlı olarak Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde devamlı oynadılar” diye konuştu.

“SON MAÇTA RAKİBİMİZE VERDİĞİMİZ GİBİ KONTRA ATAK FIRSATLARI VERMEMELİYİZ”

Pereira, Fenerbahçe’nin son oynadığı Olympiakos maçında hatalardan bahsederek, "Özellikle son maçta rakibimize verdiğimiz gibi kontra atak fırsatları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Daha odaklanmalıyız ve kendi seviyemizde oynamalıyız, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız. Kafamızda 3 puan almak var çünkü bu gruptaki şans için belirleyici olacak. Eminim ki yarın burada güzel bir atmosfer olacak. Tekrar bu stadyuma geri dönmek güzel bir his" ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN İSTİKRARLI BİR PERFORMANS SERGİLEYEBİLMEMİZ”

Bir gazetecinin, Galatasaray maçında uygulanan dörtlü savunma modelinin bu karşılaşmada da uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soruya ise “Birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. Çünkü farklı takımlarla oynuyoruz, maçlarda hem üçlü hem dörtlü savunmayla oynayabilmemiz bizim için önemli. Bazen maç içerisinde sisteminizi değiştirebilirsiniz. Rakibinizi şaşırtabilirsiniz veya yarın oynayacağınız maçta rakibiniz, hangi sistemde oynayacağınızı bilemez. Önemli olan dörtlüde de üçlüde de oynuyor olsak, istikrarlı bir performans sergileyebilmemiz. Modern futbolda eğer taktiksel bir kültürünüz olursa farklı sistemleri iyi bir şekilde sergileyebilirsiniz. Önemli olan oyuncuların, teknik direktörün neler istediğini anlaması. En önemlisi futbolcuların oyunu anlaması” dedi.

PELKAS: ALINACAK GALİBİYET TUR ATLAMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT OLACAK

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas ise açıklamasında, “İki takım için de önemli bir karşılaşma. Hiç şüphesiz ki biz buraya savaşmaya geldik. Fenerbahçe oynadığı her maçı kazanmak için oynar. Yarınki maçta alınacak bir galibiyetin tur atlamak için çok büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum. Sakatlık sonrası dönem benim için iyi değildi ama bana ne zaman şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Yarınki maç benim için özel olacak çünkü Yunanistan'da oynadığım zaman onlarla büyük bir rekabet içindeydik. Yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.

“BU DERBİ GALİBİYETİNE İHTİYACIMIZ VARDI”

Galatasaray'a karşı aldıkları galibiyetin kendilerine büyük bir moral olduğunu söyleyen Pelkas, "Şu anda iyi bir moddayız. Bu derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı. Takımca kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda da bu maçı unutmamız gerektiğini, bu maçın geride kaldığını ve yarınki maça odaklanmamız gerektiğini söyledik. Fenerbahçe yarıştığı tüm turnuvalarda ilk sırayı hedefler. Dolayısıyla biz de yarınki maça odaklanalım” dedi.

Mustafa AKIN / Pire (YUNANİSTAN) (DHA)



