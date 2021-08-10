Giresun'da oynanan maçın ilk yarısında Fenerbahçe yedek kulübesinin arka tarafında maçı seyreden bir taraftar, Portekizli teknik adama, "Pereira, 4-4-2!" diye bağırırken buna sinirlenen Pereira tepki gösterdi. Tribünden çekilen görüntüde, 4-4-2 diye bağıran taraftara Pereira, "Kapa çeneni" diye karşılık verdi.

Altay Bayındır ise bir kadının uzattığı Fenerbahçe formasını imzalamak için tribüne yöneldiği sırada "Burası Giresun, hayırdır?" diye tepki gösteren bir taraftarla tartıştı. Altay, "Bi sus ya! Otur yerine, terbiyesiz" dedi.



