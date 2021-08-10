Futbol Vitor Pereira'dan taraftara 'Kapa çeneni' cevabı

Vitor Pereira'dan taraftara 'Kapa çeneni' cevabı

Futbol

Vitor Pereira'dan taraftara 'Kapa çeneni' cevabı

Fenerbahçe'nin Giresun'da Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı hayli hareketli geçti. 4 gole sahne olan karşılaşmada Vitor Pereira ve Altay Bayındır, tribünlerle tartışma yaşadı.

10 Ağustos 2021, Salı 12:57 Son Güncelleme:
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Giresun'da oynanan maçın ilk yarısında Fenerbahçe yedek kulübesinin arka tarafında maçı seyreden bir taraftar, Portekizli teknik adama, "Pereira, 4-4-2!" diye bağırırken buna sinirlenen Pereira tepki gösterdi. Tribünden çekilen görüntüde, 4-4-2 diye bağıran taraftara Pereira, "Kapa çeneni" diye karşılık verdi.

Altay Bayındır ise bir kadının uzattığı Fenerbahçe formasını imzalamak için tribüne yöneldiği sırada "Burası Giresun, hayırdır?" diye tepki gösteren bir taraftarla tartıştı. Altay, "Bi sus ya! Otur yerine, terbiyesiz" dedi.

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