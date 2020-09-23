Vodafone, 81 ilden yeni nesil çağrı merkezi hizmeti verecek

Pandemi sürecinde tüm müşteri hizmetleri ekibini evden çalışma modeline geçiren Vodafone, bu modelden yola çıkarak tasarladığı ‘Yeni Nesil Çalışma Sistemi'ni Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde uygulamaya başladı. Operatör, ‘amaç odaklı şirket' olma hedefiyle harmanladığı ‘Yeni Nesil Çalışma Sistemi' ile kişilere dijitalleşme sayesinde istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışma imkanı verecek. Daha önce çalışma hayatına katılmamış ama bir şekilde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere esnek çalışma düzenine uyum sağlayabilecek herkes operatörün yeni nesil çalışma sistemine dahil olabilecek. ‘'Herkese her yerden iş'' sloganıyla geliştirilen yeni sistemle, çağrı merkezi çalışan sayısının bir yıl içinde 10 bin seviyesine çıkarılması ve çağrı merkezi hizmetinin Türkiye'nin 81 iline yayılması hedefleniyor.

Ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencilerini önceliklendiren bu sistemle bireylere iş hayatına katılma konusunda yeni ve farklı bir pencere açtıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, “Örneğin, evde çocuğuna ya da yaşlı bir büyüğüne bakmak zorunda olan ya da başka bir sebeple evinden ayrılamayan kadınlar, bu sistemle evinden çalışıp aile bütçesine katkı sağlayabilecek. Fiziksel engelinden ötürü evden çıkamayan ama çalışma hayatında son derece üretken olabileceğine inanan engelli vatandaşlarımız, bu sistemle evden çalışarak iş hayatının içinde yer alabilecek. Eğitim temposu nedeniyle tam zamanlı çalışma imkanı bulamayan ama kendi harçlığını çıkarmak isteyen gençlerimiz, esnek çalışma saatlerimiz sayesinde istedikleri yerden çalışarak para kazanabilecek. Oturduğu şehirde çağrı merkezi olmayan ama bu işkolunda başarılı olabileceğine inanan kişiler, dijital teknolojilerimiz sayesinde evinden çağrı merkezi hizmeti vererek gelir sahibi olabilecek'' şeklinde konuştu.

Operatörün ‘Yeni Nesil Çalışma Sistemi'ne dahil olmak isteyen kişiler toplam 25 gün online eğitim aldıktan sonra operatörün müşterilerine hizmet vermeye hazır hale geliyor. Operatör, bu şekilde, pandeminin başlangıcından bu yana bin 100'e yakın yeni kişiyi istihdam etti. Operatör, öğrencilere ulaşmak için ise özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri ile birlikte çalışıyor. İlk etapta Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Birimi ile işbirliği yapan operatör, bu üniversitenin öğrencilerine uzaktan çalışma imkanı sunmaya başladı.

Verilen bilgiye göre operatör, kadın çalışanların önceliklendirildiği Canlı Destek projesini de hayata geçirdi. Kadın istihdamının desteklenmesi hedefiyle başlatılan proje kapsamında halihazırda İstanbul, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 24 kadın çalışan evlerinden Canlı Destek hizmeti sunuyor. Operatör ayrıca, zor şartlarda çalışan maden işçilerinin yakınlarını da ‘Yeni Nesil Çalışma Sistemi'ne dahil etmeyi planlıyor. Maden işçilerinin yakınlarına istihdam sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde çalışan operatör, Zonguldak ve Soma'da maden işçilerinin yakınlarına iş imkanı sunmayı hedefliyor.