Vodafone Simple ile taahhüt ve aşım ücretini kaldırdı

Dijitalleşmeyle birlikte dönüşen beklentilere yönelik çözümlerin bir araya getirildiği Vodafone’un yeni nesil mobil deneyiminde, taahhüt alınmıyor ve aşım ücreti bulunmuyor. Vodafone Simple kapsamında mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 yeni tarife de sunuluyor.

Taahhüt alınmayan ve aşım ücreti bulunmayan Vodafone Simple’da müşteriler ihtiyaç duydukları mobil internete dijital üyelik yaparak sahip olabiliyor. Vodafone Simple müşterileri, başvuru sürecinden SIM aktivasyonuna, tarife seçiminden ödemeye kadar tüm işlemleri Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden yönetebiliyor.

Vodafone Simple kapsamında mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 yeni tarife de sunuluyor. Buna göre, 10 GB’lık Simple Small 45 TL’ye, 15 GB’lık Simple Medium 55 TL’ye ve 25 GB’lık Simple Large 75 TL’ye satın alınabiliyor. Tüm tarifelerde 1000 dakika, 10 SMS ve sınırsız WhatsApp içeriği bulunuyor.







